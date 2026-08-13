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Ceturtdiena, 13. augusts, 2026 18:18

CSDD piedzīvojusi kiberuzbrukumu: noplūduši iedzīvotāju dati un auto numuri

LETA
CSDD piedzīvojusi kiberuzbrukumu: noplūduši iedzīvotāju dati un auto numuri
Foto: LETA
Ceturtdiena, 13. augusts, 2026 18:18

CSDD piedzīvojusi kiberuzbrukumu: noplūduši iedzīvotāju dati un auto numuri

LETA

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) nedēļas nogalē piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem ir izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem, aģentūru LETA informēja direkcijā.


\Uzbrucēju iegūtā informācija saturēja arī atsevišķus personas datus, tostarp personu kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numurzīmi un adresi.

"Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem," atzīst kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītājas vietnieks Varis Teivāns.

Tādēļ CSDD un "Cert.lv" un aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Šādos gadījumos ieteicams pārliecināties par ziņas patiesumu un informāciju pārbaudīt e.csdd.lv.

Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus, un tie tiek sniegti ierastajā kārtībā.

CSDD IT komanda sadarbībā ar "Cert.lv" patlaban ir apturējusi kiberuzbrukumu. Tāpat veikta virkne uzlabojumu IT sistēmas drošībai, lai novērstu šāda veida kiberuzbrukumus, uzsver direkcijā.

CSDD IT departamenta vadītājs Māris Puriņš norāda, ka uzbrucēju izmantotās metodes un kanāli ir atklāti, tie pilnībā ir nobloķēti. Tāpat CSDD turpina sadarboties ar "Cert.lv", lai analizētu kiberuzbrukuma sekas.

"Klientu lietotāju vārdi un paroles nav skarti, līdz ar to no klientu puses nav nepieciešams veikt papildus darbības," uzsver Puriņš.

Tomēr CSDD aicina sabiedrību būt piesardzīgiem un informāciju pārbaudīt "e.csdd.lv". CSDD informēšot par situācijas attīstību.

Teivāns norāda, ka incidenta izmeklēšana sadarbībā ar CSDD turpinās, un uzbrukuma apstākļi vēl tiek precizēti. Līdz šim iegūtā informācija liecina, ka uzbrukums bijis mērķtiecīgs un tā īstenošanai veikta iepriekšēja sagatavošanās.

Viņš papildina, ka uzbrukuma raksturs un izmantoto metožu kopums liecina arī par uzbrucēju tehnisko kompetenci. 

CSDD par kiberuzbrukumu ir informējusi citas valsts kompetentās iestādes, tostarp Datu valsts inspekciju, risinot kiberuzbrukuma radīto seku novēršanu.

Jautāta, vai Satiksmes ministrija (SM) plāno veikt pārbaudi par CSDD kiberuzbrukumu, ministrijā aģentūrai LETA pauda, ka ir svarīgi, ka kompetentās iestādes ir sākušas incidenta izmeklēšanu, kā arī esot svarīgi, ka CSDD sadarbībā ar "Cert.lv" kiberuzbrukumu ir apturējusi un ir veikta virkne uzlabojumu.

Komentējot, vai SM vērtē arī citu ministrijas kapitālsabiedrību gatavību pret kiberuzbrukumiem, ministrijā norādīja, ka situācija un nepieciešamie uzlabojumi ir iepriekš apzināti un šī joma prasa nepārtrauktu pilnveidošanu.

Pēc ministrijā teiktā, kapitālsabiedrības ir iesniegušas informāciju par konkrētiem kiberdrošības uzlabošanas pasākumiem, kā arī informāciju par to īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.

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