"Daudzi ģimenes ārsti nevakcinē savus pacientus pret Covid-19, līdz ar to Ogres rajona slimnīca ir piekritusi veikt vakcinēšanu. Tiem iedzīvotājiem, kuri ir pieteikušies vakcīnai Ogrē un kuru ģimenes ārsti šo pakalpojumu neveic, ir saņēmuši no Veselības ministrijas īsziņu, kurā norādīti tālruņa numuri, lai sazinātos par vakcinācijas laiku. Cilvēki zvanīja uz šiem tālruņiem, diemžēl mums nācās šo tālruņus atslēgt – vienkārši tāpēc, ka neesam saņēmuši vakcīnas. Pa visu šo laiku ir saņemtas vakcīnas devas 20 personām, tas arī viss," informē D. Širovs.
Ceturtdiena, 11. marts, 2021 11:17
D. Širovs: vakcīnu pret Covid-19 šobrīd nav
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes informatīvajā daļā SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs, pašvaldības domes deputāts Dainis Širovs informēja par situāciju, kas izveidojusies saistībā ar vakcinēšanu pret Covid-19.