Ceturtdiena, 09.10.2025 15:08
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:08
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 11. marts, 2021 11:17

D. Širovs: vakcīnu pret Covid-19 šobrīd nav

ogresnovads.lv
D. Širovs: vakcīnu pret Covid-19 šobrīd nav
Ceturtdiena, 11. marts, 2021 11:17

D. Širovs: vakcīnu pret Covid-19 šobrīd nav

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes informatīvajā daļā SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs, pašvaldības domes deputāts Dainis Širovs informēja par situāciju, kas izveidojusies saistībā ar vakcinēšanu pret Covid-19.

"Daudzi ģimenes ārsti nevakcinē savus pacientus pret Covid-19, līdz ar to Ogres rajona slimnīca ir piekritusi veikt vakcinēšanu. Tiem iedzīvotājiem, kuri ir pieteikušies vakcīnai Ogrē un kuru ģimenes ārsti šo pakalpojumu neveic, ir saņēmuši no Veselības ministrijas īsziņu, kurā norādīti tālruņa numuri, lai sazinātos par vakcinācijas laiku. Cilvēki zvanīja uz šiem tālruņiem, diemžēl mums nācās šo tālruņus atslēgt – vienkārši tāpēc, ka neesam  saņēmuši vakcīnas. Pa visu šo laiku ir saņemtas vakcīnas devas 20 personām, tas arī viss," informē D. Širovs.

D. Širovs arī informē, ka vakcīnas saņemšanai slimnīcā ir pieteikti ap 300 cilvēkiem, un aicina šos iedzīvotājus pašiem nezvanīt uz slimnīcas reģistratūru. "Līdzko saņemsim vakcīnas, slimnīcas darbinieki sazināsies ar katru cilvēku, kuram pēc slimnīcas rīcībā esošā saraksta ir pienākusi kārta vakcinēties," norāda D. Širovs un piebilst, ka, piemēram, vakar vakarā slimnīcā saņemt ziņa, ka šobrīd vakcīnu valstī nav.
"Visādu dienestu daudz, bet neviens no tiem nespēj ieviest skaidrību saistībā ar vakcinēšanos pret Covid-19," piebilst D. Širovs.
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?