Pirmdiena, 11. oktobris, 2021 13:35

Dainis Širovs: ar Covid-19 saskaramies katru dienu

Pagājušajā nedēļa Ogres rajona slimnīcā stacionēti 90 pacienti, bet ambulatorā palīdzība sniegta 150 pacientiem.Ar Covid-19 saskaramies katru dienu - 12 pacientiem konstatēta šī saslimšana, trim no viņiem nozīmēta ambulatora ārstēšana, bet astoņi nogādāti specializētā ārstniecības iestādē, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Ar Covid- 19 infekciju saslimuši arī pieci slimnīcas darbinieki, šie darbinieki ir atbilstoši vakcinējušies, nevienam no viņiem nav nepieciešama ārstēšanās stacionārā.

Turpinās iedzīvotāju vakcinācija- pagājušajā nedēļā pirmo vakcīnu saņēmuši 44, bet otro 36 iedzīvotāji. Šonedēļ plānots veikt 130 Covid-19 vakcinācijas.

Ogres pansionātā saslimšana ar Covid- 19 nav konstatēta, piederīgie, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid- 19 sertifikātu, saskaņojot savu vizīti ar pansionāta atbildīgām amatpersonām, var apmeklēt savus tuviniekus ierastajā kārtībā.

Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā pagājušajā nedēļā dzimuši 9 mazuļi.

