Ar Covid- 19 infekciju saslimuši arī pieci slimnīcas darbinieki, šie darbinieki ir atbilstoši vakcinējušies, nevienam no viņiem nav nepieciešama ārstēšanās stacionārā.
Turpinās iedzīvotāju vakcinācija- pagājušajā nedēļā pirmo vakcīnu saņēmuši 44, bet otro 36 iedzīvotāji. Šonedēļ plānots veikt 130 Covid-19 vakcinācijas.
Ogres pansionātā saslimšana ar Covid- 19 nav konstatēta, piederīgie, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid- 19 sertifikātu, saskaņojot savu vizīti ar pansionāta atbildīgām amatpersonām, var apmeklēt savus tuviniekus ierastajā kārtībā.
Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā pagājušajā nedēļā dzimuši 9 mazuļi.