Pirmdiena, 27. septembris, 2021 09:49

Dainis Širovs: Covid-19 atkal ir mums "pietuvojies"

Dainis Širovs: Covid-19 atkal ir mums "pietuvojies"
Pirmdiena, 27. septembris, 2021 09:49

Dainis Širovs: Covid-19 atkal ir mums "pietuvojies"

Pagājušajā nedēļa Ogres rajona slimnīcā stacionēti 115 pacienti, bet ambulatorā palīdzība sniegta 166 pacientiem -"Slimnīcas nodaļas ir piepildītas, bet galā tiekam", informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Diemžēl, Covid-19 atkal ir "pietuvojies", četriem pacientiem slimnīcas Uzņemšanas nodaļā konstatēta saslimšana, trim no viņiem nozīmēta ambulatora ārstēšana, bet viens nogādāts specializētā ārstniecības iestādē.


Turpinās iedzīvotāju vakcinācija- pagājušajā nedēļā pirmo vakcīnu saņēmuši 87, bet otro 20 iedzīvotāji. Šonedēļ plānots veikt 140 Covid-19 vakcinācijas. Vakcinācijas tiks veiktas ar Janssen vakcīnu.


Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā pagājušajā nedēļā dzimuši 15 mazuļi, pozitīvā tendence ļauj prognozēt, ka līdz gada beigām slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nāks arī 500.mazulis.

