Dainis Širovs: Ogres slimnīcas mediķi strādā ārkārtas režīmā

Pagājušajā nedēļa Ogres rajona slimnīcā stacionēti 89 pacienti, bet ambulatorā palīdzība sniegta 94 pacientiem. 10 pacientiem konstatēta Covid-19 inffekcija, četri nogādāti specializētā ārstniecības iestādē, pārējiem nozīmēta ambulatora ārstēšana, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Slimnīcas darbu sarežģī tas, ka pacientam, iestājoties slimnīcā, "Covid-19" saslimšana netiek konstatēta, bet atkārtojot testu pēc laika, tā tomēr tiek konstatēta.
Ar "Covid- 19" infekciju saslimuši arī astoņi slimnīcas darbinieki, visi šie darbinieki ir vakcinējušies.


Tā kā "Covid-19" slimniekus Ogres rajona slimnīcā izvietot nevar, slimnīcā tiek uzņemti pacienti bez "Covid-19" saslimšanas no citiem reģioniem, ne tikai no Ogres novada. Slimnīcas noslodze ir ļoti liela, šogad vidēji tie ir 99% - mediķi visu gadu strādā ārkārtas režīmā, uzsver D.Širovs.


Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā pagājušajā nedēļā dzimuši 10 mazuļi.

