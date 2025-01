Dakterei pamūk bērns

Tuvumā neviena pieaugušā nebija. Sieviete meitenīti nodeva policijas darbiniekiem. Meitenīte nerunāja, tāpēc informācija nodota Valsts policijai un Ogres rajona slimnīcas darbiniekiem. Pēc brīža piezvanīja no slimnīcas un paskaidroja, ka meitenīte ir pazudusi kādai ārstei. Drīz vien policijā ieradās meitenītes vecāki. Izrādās, meitenīte atslēdza durvis un aizgāja no mājām, kamēr tēvs bijis iemidzis. Ar vecākiem veiktas pārrunas un no mātes pieņemts rakstisks paskaidrojums.