Darbā atgriezusies lielākā daļa Covid-19 izslimojušo mediķu

Darbā atgriezusies lielākā daļa Covid-19 izslimojušo mediķu

Aizvadītajā nedēļas nogalē Ogres slimnīcas stacionārā uzņemti 43, bet ambulatoro palīdzību meklējuši 37 pacienti. Brīvdienās pasaulē nākuši 4 bērni, bet kopumā šomēnes Ogres slimnīcā piedzimuši jau 29 mazuļi. 
Šomēnes slimnīcā veiktas 83 Covid-19 analīzes, no kurām tikai viena izrādījusies pozitīva. Šobrīd slimnīcā neatrodas neviens Covid-19 pozitīvs pacients un darbā jau atgriezusies lielākā daļa slimnīcas darbinieku, kas izslimojuši Covid-19.

29.janvārī plānots turpināt darbinieku vakcināciju, pirmoreiz vakcinētajiem mediķiem sniedzot jau otro vakcīnu.

