Pirmdiena, 25. janvāris, 2021 19:46
Darbā atgriezusies lielākā daļa Covid-19 izslimojušo mediķu
Aizvadītajā nedēļas nogalē Ogres slimnīcas stacionārā uzņemti 43, bet ambulatoro palīdzību meklējuši 37 pacienti. Brīvdienās pasaulē nākuši 4 bērni, bet kopumā šomēnes Ogres slimnīcā piedzimuši jau 29 mazuļi.
Šomēnes slimnīcā veiktas 83 Covid-19 analīzes, no kurām tikai viena izrādījusies pozitīva. Šobrīd slimnīcā neatrodas neviens Covid-19 pozitīvs pacients un darbā jau atgriezusies lielākā daļa slimnīcas darbinieku, kas izslimojuši Covid-19.
29.janvārī plānots turpināt darbinieku vakcināciju, pirmoreiz vakcinētajiem mediķiem sniedzot jau otro vakcīnu.