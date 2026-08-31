Darba iespēja Ogrē - slimnīca meklē sociālo aprūpētāju

PRASĪBAS:
- izglītība: pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība un sociālā aprūpētāja kvalifikācija;
- vēlama pieredze sociālajā darbā;
- valodas prasme: latviešu - augstākā pakāpe;
- spēja operatīvi un konstruktīvi pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
- precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- labas komunikācijas prasmes un vēlme palīdzēt cilvēkiem;
- prasme būt empātiskai/am;
- prasme strādāt komandā;
- spēja operatīvi un konstruktīvi pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
- jāpārzina strādāt ar aprūpes plānošanas sistēmu “Apsis”, elektroniskā sarakste.
PIENĀKUMI:
- plānot un organizēt sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu klientiem individuālajā līmenī, atbilstoši klienta spējām, vajadzībām un vēlmēm;
- piedalīties klienta sociālās aprūpes plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē atbilstoši identificētajām problēmām;
- izvērtēt un noteikt sociālās aprūpes pakalpojuma kopumu;
- veicināt klienta līdzdarbību optimāla sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanā;
- koordinēt aprūpētāju darbu, novērtēt aprūpētāju darbu;
- sastādīt un sagatavot aprūpētājām ikmēneša darba grafiku;
- regulāri veikt ierakstus klientu lietās par klientu sociālās aprūpes plānošanu, nodrošināšanu un novērtēšanu;
- veicināt klientu sociālo aktivitāti;
- veicināt klientu sociālo prasmju uzturēšanu un jaunu prasmju apgūšanu;
- sekmēt klientu sociālās aktivitātes, palīdzot saglabāt aktīvu dzīvesveidu;
- labas komunikācijas prasmes saskarsmē ar klientiem un viņu radiniekiem;
- veikt klientu pavadoņa un/vai starpnieka funkcijas;
- dokumentēt sociālās aprūpes procesu.
PIEDĀVĀJAM:
- darba laiku: slodzes ietvaros (8:00-16:00);
- darba līgumu: uz nenoteiktu laiku;
- darba algu: 1700.00 EUR (bruto);
- atbalstoši kolēģi un profesionāla sadarbība;
- darbs sakārtotā, drošā darba vidē;
- iespēja nodrošināt ar dienesta istabu;
- nakšņošanas iespējas dežūru laikā.
KONTAKTINFORMĀCIJA:
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu:
+371 28 377 103 saziņa: darba dienās 8.00-16.00.
Adrese: Turkalnes iela 15, Ogre, LV-5001
*Piesakoties vakancei, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei kandidātu atlases procesa nodrošināšanai.
*Ogres rajona slimnīca sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti atlases nākamajai kārtai.