Prasības:
- augstākā medicīniskā izglītība;
- reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
- sertifikāts specialitātē;
- laipna, iejūtīga un profesionāla attieksme pret pacientiem;
- augsta atbildības sajūta;
- labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
- mūsdienīgas zināšanas neiroloģijā un spēja tās pielietot ikdienas darbā;
- pārzināt informācijas sistēmas, piemēram, "Smart Medical" utt.
Pienākumi:
- veikt pacientu diagnostiku un ārstēšanu savas specialitātes ietvaros;
- izvērtēt pacienta veselības stāvokli, noteikt ārstniecības taktiku un nozīmēt ārstēšanu;
- konsultēt pieaugušos un bērnus;
- sniegt valsts apmaksātus (NVD) un maksas ambulatoros pakalpojumus;
- aizpildīt medicīnisko dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un slimnīcas iekšējām prasībām;
- sadarboties ar citiem ārstniecības speciālistiem, nodrošinot kvalitatīvu pacientu aprūpi.
Ogres slimnīca piedāvā:
- atalgojumu - akorddarba samaksu līdz 50% no izstrādes;
- darba slodzi - pēc vienošanās;
- darba līgumu - uz nenoteiktu laiku;
- darbu mūsdienīgā un labi aprīkotā ambulatorajā nodaļā III līmeņa daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcā;
- profesionālu, atsaucīgu un atbalstošu kolektīvu;
- sociālās garantijas.
CV un pieteikuma vēstuli lūdz sūtīt uz e-pasta adresi ar norādi "Vakance_neirologs". Tālr. 65046161 (administratīvā direktore E. Širova; saziņa darbdienās plkst. 8.00-16.00).
Piesakoties vakancei, tiek dota piekrišana personas datu apstrādei kandidātu atlases procesa nodrošināšanai. Slimnīcas pārstāvji sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti atlases nākamajai kārtai.