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Angelika, Ruta, Rūta, Sigita
Piektdiena, 31. jūlijs, 2026 13:12

Darba iespēja Ogres slimnīcā – aicina pievienoties neirologu

Ogres rajona slimnīca / OgreNet
Darba iespēja Ogres slimnīcā – aicina pievienoties neirologu
Foto: OgreNet
Piektdiena, 31. jūlijs, 2026 13:12

Darba iespēja Ogres slimnīcā – aicina pievienoties neirologu

Ogres rajona slimnīca / OgreNet

SIA "Ogres rajona slimnīca" aicina darbā sertificētu neirologu.

Prasības:

  • augstākā medicīniskā izglītība;
  • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
  • sertifikāts specialitātē;
  • laipna, iejūtīga un profesionāla attieksme pret pacientiem;
  • augsta atbildības sajūta;
  • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
  • mūsdienīgas zināšanas neiroloģijā un spēja tās pielietot ikdienas darbā;
  • pārzināt informācijas sistēmas, piemēram, "Smart Medical" utt.

Pienākumi:

  • veikt pacientu diagnostiku un ārstēšanu savas specialitātes ietvaros;
  • izvērtēt pacienta veselības stāvokli, noteikt ārstniecības taktiku un nozīmēt ārstēšanu;
  • konsultēt pieaugušos un bērnus;
  • sniegt valsts apmaksātus (NVD) un maksas ambulatoros pakalpojumus;
  • aizpildīt medicīnisko dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un slimnīcas iekšējām prasībām;
  • sadarboties ar citiem ārstniecības speciālistiem, nodrošinot kvalitatīvu pacientu aprūpi. 

Ogres slimnīca piedāvā:

  • atalgojumu - akorddarba samaksu līdz 50% no izstrādes;
  • darba slodzi - pēc vienošanās;
  • darba līgumu - uz nenoteiktu laiku;
  • darbu mūsdienīgā un labi aprīkotā ambulatorajā nodaļā III līmeņa daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcā;
  • profesionālu, atsaucīgu un atbalstošu kolektīvu;
  • sociālās garantijas.

CV un pieteikuma vēstuli lūdz sūtīt uz e-pasta adresi ar norādi "Vakance_neirologs". Tālr. 65046161 (administratīvā direktore E. Širova; saziņa darbdienās plkst. 8.00-16.00).

Piesakoties vakancei, tiek dota piekrišana personas datu apstrādei kandidātu atlases procesa nodrošināšanai. Slimnīcas pārstāvji sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti atlases nākamajai kārtai.

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