Otrdiena, 17. februāris, 2026 10:00

Darba piedāvājums Ogrē: "Perkons energy" ražošanas darbinieks

Perkons energy
Publicitātes foto
Mēs esam Latvijas uzņēmums, kas specializējies augstas veiktspējas bateriju paku ražošanā, kas piemērotas FPV, kravas, liela darbības rādiusa, lauksaimniecības un citiem droniem. Mūsu ražotās bateriju pakas tiek pielietotas arī citās jomās, kur ir svarīga veikstpējas/cenas attiecība.''

Uzņēmuma mājaslapa: http://www.perkonsenergy.com

"CV pieteikumu vakancei sūtīt mājaslapā cv.lv – https://cv.lv/lv/vacancy/1505396/perkons-energy/razosanas-darbinieks"
