Pagājušā nedēļā Ogres rajona slimnīcā stacionēti 102 pacienti, bet ambulatoro palīdzību saņēmis 251 pacients. Nedēļas laikā slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 5 mazuļi.

Slimnīcas uzņemšanā pēc palīdzības griezies arī kāds vīrietis ar odzes kodumu, kuru pēc apskates pieņemts lēmums stacionēt, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.


No 11. maija Lielvārdē, Raiņa ielā 5 (Poliklīnikas ēkā) 1.stāvā darbu uzsācis rentgena izmeklējumu kabinets, ko par saviem finanšu resursiem izveidojusi un aprīkojusi SIA "Ogres rajona slimnīca".
"Ja mēs skatāmies vēsturiski, tad būvējot Lielvārdes poliklīniku, tajā tika paredzētas telpas rentgenam. Zinot, šo faktu, kā arī apzinot iedzīvotāju vajadzības pēc šāda veida pakalpojuma, vienā no šim telpām izveidojām rentgena kabinetu un iegādājāmies jaunu augstas izšķirtspējas digitālo rentgena iekārtu," atklāj Dainis Širovs.


Visi rentgena izmeklējumi notiek ar ārsta norīkojumu pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz zvanu centrāli +371 223 07 203 vai veicot pierakstu www.piearsta.lv vai e-pastā .


Tāpat Ogres slimnīca turpina nodrošināt citus šogad ieviestos pakalpojumus tai skaitā PĶR analīžu veikšanu Covid-19 infekcijas noteikšanai un piedāvāt un hemodialīzi.

