Pirmdiena, 5. janvāris, 2026 08:21

Daudzi lielie ceļi slideni

Leta
Jaunā gada pirmās darbdienas rītā sniega un apledojuma dēļ braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem daudzviet Latvijā ir apgrūtināti, bet vissliktākie tie ir Saldus pusē, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā informācija.

Kurzemē braukšanas apstākļi īpaši apgrūtināti ir Liepājas šosejas posmā no Mazblīdenes līdz Ciecerei, kā arī pa reģionālajiem un vietējiem autoceļiem Saldus apkārtnē. Apgrūtināta braukšana ir pa autoceļu Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava), pa reģionālās un vietējās nozīmes ceļiem Liepājas, Ventspils un Talsu pusē, kā arī pa vietējiem ceļiem Tukuma apkārtnē.

Zemgalē braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem lielākoties ir apmierinoši, bet pa reģionālās nozīmes ceļiem tie ir apgrūtināti Bauskas, Dobeles un Tukuma apkārtnē.

Rīgas apkārtnē un Vidzemē ap plkst. 6.50 slidena ir Vidzemes šoseja no Berģiem līdz Augšlīgatnei un Valmieras šoseja no Murjāņiem līdz Braslas tiltam.

Savukārt Latvijas austrumu daļā apledojusi ir lielākā daļa valsts galveno ceļu posmu, tai skaitā Daugavpils šoseja un vairāki lielie ceļi ap Aizkraukli, Jēkabpili, Daugavpili, Rēzekni, Balviem, Preiļiem un Krāslavu.

Sniegoto un slideno ceļu posmu tīrīšanā un kaisīšanā pirmdienas rītā iesaistītas 85 ziemas tehnikas vienības, liecina LVC sniegtā informācija.

