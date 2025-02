Daudzviet autoceļi sniegoti un apledo

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 56 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1), Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Augšlīgatnei un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, uz Rīgas apvedceļa ( Salaspils-Baltezers) (A4), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Aizkrauklei, Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojumam līdz Anneniekiem, Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Ventspilij, kā arī uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Cēsu, Limbažu, Valmieras, Alūksnes, Gulbenes, Balvu, Ludzas, Aizkraukles, Dobeles, Kuldīgas, Saldus, Liepājas, Tukuma, Talsu un Ventspils apkārtnē.

Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.