Daudzviet Kurzemē un Vidzemē apledo autoceļi

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 30 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) no Zvejniekciema stacijas līdz Ainažiem, Vidzemes šosejas (A2) no Augšlīgatnes līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) no Braslas tilta līdz Valkai, Liepājas šosejas (A9) no Skrundas līdz Kalvenei un Ventspils šosejas (A10) no Strazdes līdz Ventspilij.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Limbažu, Gulbenes, Kuldīgas, Rīgas, Alūksnes, Cēsu, Ventspils un Talsu apkārtnē.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.