Ceturtdiena, 22. janvāris, 2026 08:28

Daudzviet Latvijā apledojums, arī sniegs apgrūtina braukšanu

Foto: lvceli.lv
Šorīt daudzviet apledojums un sniegs apgrūtina braukšanu, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi". Slidenos un sniegotos ceļu posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 107 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Zvejniekciema stacijas līdz Ainažiem, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Saulkalnes līdz Paterniekiem, Bauskas šosejas (A7) posmā no Ķekavas apvedceļa līdz Grenctālei, Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam, Ventspils šosejas (A10) posmos no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā, autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmos no Grebņevas līdz Rušeņicai un no Špoģiem līdz Medumiem, Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15) un šosejas Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Cēsu, Valmieras, Limbažu, Valkas, Daugavpils un Balvu apkārtnes.

Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.

