Ap plkst. 6.40 Rīgas apkārtnē un Zemgalē braukšana ir apgrūtināta pa visiem lielajiem ceļiem, izņemot Bauskas šoseju.
Kurzemē lielie ceļi ir slideni ap Liepāju un Kuldīgu, kamēr vēsturiskā novada ziemeļu un austrumu daļā braukšanas apstākļi pa lielākajiem ceļiem ir apmierinoši, bet problēmas varētu sagādāt vietējie ceļi.
Vidzemes centrālajā daļā - ap Cēsīm, Valmieru un Smilteni - braukšana pa lielajiem ceļiem problēmas nesagādā, bet tālāk uz austrumiem situācija ir sliktāka. Gulbenes apkārtnē un Latgalē lielie ceļi pārsvarā ir sniegoti un slideni. Braukšana ir apgrūtināta arī pa Daugavpils šoseju un Tīnūžu-Kokneses ceļu visā garumā, liecina LVC apkopotā informācija.
Sniegoto un slideno ceļu posmu tīrīšanā un kaisīšanā otrdienas rītā ir iesaistītas 113 ziemas tehnikas vienības.