Lai degoša svece neizraisītu ugunsgrēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ievērot drošības padomus:
-sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas;
-degoša svece rada augstu temperatūru, tāpēc vienmēr pārliecinies, ka svece atrodas drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem un lietām, piemēram, aizkariem, mēbelēm, dekorācijām;
-nenovieto sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz elektroierīcēm, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem;
-uzmani, lai svece atrastos bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā;
-neatstāj telpās degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, dodoties ārpus mājām vai pirms gulētiešanas, pārliecinies, ka sveces ir nodzēstas.
Vairāk drošības padomu skatiet arī VUGD tīmekļa vietnē šeit:
Informāciju sagatavoja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa