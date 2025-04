Demenci var aizkavēt Anna Lejiņa

Viena no vecuma blaknēm ir demence, bet tas nenozīmē, ka demence ir dabiska novecošanas pavadone. To nevar izārstēt, bet var aizkavēt slimības attīstību. Ir svarīgi to apzināties, lai cilvēks palīdzētu pats sev vai tuviniekam. Jau daudzus gadus sociālajā aprūpē ir vairāk cilvēku, kuriem ir demence, līdz ar to arvien pieprasītāki ir pakalpojumi tieši viņiem. Novērojama tendence, ka cilvēki ar demenci kļūst jaunāki un viņu skaits lēnām, bet pieaug.