Īpašumā ieklīst savainota stirna
17. jūlijā saņemta informācija: kādā īpašumā Tīnūžu pagastā ieklīdusi stirna. Ziņotājs pieļāva, ka meža dzīvnieks varētu būt savainots. Ierodoties, policisti konstatēja, ka īpašuma teritorijā patiesi atrodas stirna. Pēc dzīvnieka vizuālas apskates un tā uzvedības radās iespaids, ka stirna ir savainota. Informācija nekavējoties nodota biedrības "Dzīvnieku glābšanas dienests" darbiniekiem.
Kokus zāģē ar atļauju
18. jūlijā saņemta informācija, ka Ogrē, Klusajā ielā, notiek koku zāģēšana. Zvanītājs vēlējās noskaidrot, vai darbu veikšanai ir nepieciešamās atļaujas. Policisti ieradās norādītajā adresē un pārbaudīja dokumentus. Konstatēts, ka koku zāģēšanas darbi veikti saskaņā ar SIA "Rīgas meži" izsniegtajām atļaujām.
Palodzē atrod putnu ligzdu
22. jūlijā Ogrē, Grīvas prospektā, demontējot palodzi, atrasta putnu ligzda ar putnēniem. Informācija par atrastajiem putniem nodota biedrībai, kas nodarbojas ar dzīvnieku glābšanu.