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Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 09:01

Demontējot palodzi Ogrē, atrod negaidītus iemītniekus; īpašumā Tīnūžu pusē ieklīst meža zvērs

"Ogres Vēstis Visiem" / OgreNet
Demontējot palodzi Ogrē, atrod negaidītus iemītniekus; īpašumā Tīnūžu pusē ieklīst meža zvērs
Foto: Pixabay.com
Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 09:01

Demontējot palodzi Ogrē, atrod negaidītus iemītniekus; īpašumā Tīnūžu pusē ieklīst meža zvērs

"Ogres Vēstis Visiem" / OgreNet

Pēdējās divās nedēļās Ogres novada pašvaldības policijas pārstāvji saņēmuši divus izsaukumus, kas saistīti ar savvaļas dzīvniekiem, kā arī vienu par koku zāģēšanu.

Īpašumā ieklīst savainota stirna

17. jūlijā saņemta informācija: kādā īpašumā Tīnūžu pagastā ieklīdusi stirna. Ziņotājs pieļāva, ka meža dzīvnieks varētu būt savainots. Ierodoties, policisti konstatēja, ka īpašuma teritorijā patiesi atrodas stirna. Pēc dzīvnieka vizuālas apskates un tā uzvedības radās iespaids, ka stirna ir savainota. Informācija nekavējoties nodota biedrības "Dzīvnieku glābšanas dienests" darbiniekiem.

Kokus zāģē ar atļauju

18. jūlijā saņemta informācija, ka Ogrē, Klusajā ielā, notiek koku zāģēšana. Zvanītājs vēlējās noskaidrot, vai darbu veikšanai ir nepieciešamās atļaujas. Policisti ieradās norādītajā adresē un pārbaudīja dokumentus. Konstatēts, ka koku zāģēšanas darbi veikti saskaņā ar SIA "Rīgas meži" izsniegtajām atļaujām.

Palodzē atrod putnu ligzdu

22. jūlijā Ogrē, Grīvas prospektā, demontējot palodzi, atrasta putnu ligzda ar putnēniem. Informācija par atrastajiem putniem nodota biedrībai, kas nodarbojas ar dzīvnieku glābšanu.

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