VP atzīmēja, ka lielākoties iedzīvotāji ir vērīgi un nepakļaujas krāpnieku aicinājumiem, tomēr var novērot, ka aizvien no personām ar viltu tiek izvilināta personīgā informācija.
Aizvadītajā trešdienā, 8.septembrī, VP Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknī tika saņemts iesniegums no sievietes, kurai laika posmā no šī gada 4.februāra līdz 5.maijam, sazinoties ar viltus banku darbiniekiem, izkrāpti 25 000 eiro.
Piektdien, 10.septembrī, VP Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirknī tika saņemts iesniegums no kādas sievietes, kura noticēja viltvāržiem un piekrita izpaust savu personīgo informāciju un bankas konta datus, kā rezultātā no personas bankas konta pazuda 12 950 eiro.
Sestdien, 11.septembrī, VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Kurzemes iecirknī tika saņemts iesniegums no kādas sievietes, kura telefonsarunas laikā noticēja, ka zvana "SEB" bankas darbinieks. Viņš, informējot par it kā aizdomīgām darbībām personas kontā, pieprasīja sievietei atklāt savus personas un bankas datus. Tā rezultātā vēlāk no sievietes bankas konta tika noņemti 25 000 eiro.
VP norādīja, ka noziedznieki izdomā arvien jaunus veidus, kā nelikumīgi iegūt finanšu līdzekļus. Lai pasargātu sevi, VP aicina iedzīvotājus nebūt pārlieku uzticīgiem, sargāt savu personīgo informāciju, nevienam ne telefoniski, ne rakstiski neatklāt banku kontu piekļuves datus, nevērt vaļā aizdomīgos e-pastos saņemtas saites un kritiski izvērtēt jebkuru saņemto informāciju.
Ja zvanītāja numurs nav pazīstams, tad sarunas laikā esiet piesardzīgi un neizpaudiet personīgo informāciju. Ja telefonkrāpnieki steidzina un mudina pieņemt ātrus, nepārdomātus lēmumus, tad pārtrauciet sarunu!
Gadījumos, ja ir izkrāpti finanšu līdzekļi, aicina nekavējoties sazināties ar savu banku, kā arī rakstīt iesniegumu VP: elektroniski bez e-paraksta portālā www.latvija.lv vai elektroniski ar e-parakstu, sūtot uz .