Sestdiena, 25. oktobris, 2025 09:34

Diennakts laikā uz Latvijas ceļiem apturēti 11 dzērājšoferi

Diennakts laikā uz Latvijas ceļiem apturēti 11 dzērājšoferi
Foto: Valsts policija
Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem apturēti 11 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.

Rīgas reģionā pieķerti ssši automašīnu vai motociklu vadītāji alkohola reibumā, Kurzemē - divi, bet Latgalē, Vidzemē un Zemgalē - pa vienam.

Sešos gadījumos par braukšanu alkohola reibumā sākti kriminālprocesi, bet piecos - administratīvā pārkāpuma procesi, kas nozīmē, ka šo vadītāju organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 1,5 promiles.

Diennakts laikā ceļu satiksmes jomā valstī kopumā noformēts 521 administratīvā pārkāpuma protokols, no tiem 246 par ātruma pārsniegšanu, bet četri - par agresīvu braukšanu, liecina policijas apkopotie dati.

