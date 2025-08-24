Diennakts laikā uz Latvijas ceļiem apturēti seši dzērājšoferi

Piecos gadījumos par sēšanos pie stūres reibumā sākti kriminālprocesi, kas, visticamāk, nozīmē, ka šoferi bija stipri piedzērušies. Vienā gadījumā reibumā esošais autovadītājs ticis cauri ar administratīvo atbildību, kas nozīmē, ka alkohola koncentrācija šīs personas organismā bija līdz 1,5 promilēm.
Piektdien trīs dzērājšoferi pieķerti Zemgales reģionā, divi Rīgas reģionā, bet viens Latgalē.
Diennakts laikā Valsts policija, uzraugot ceļu satiksmi, kopumā reģistrējusi 505 administratīvos pārkāpumus, no kuriem 245 bijuši par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, bet viens par agresīvu braukšanu.