Četri dzērājšoferi apturēti Latgalē, trīs - Rīgas reģionā, kur reģistrēts arī transportlīdzekļa vadītājs narkotiku ietekmē. Vēl trīs transportlīdzekļu vadītāji, būdami kunga dūšā, apturēti Zemgalē, divi - Kurzemē, bet viens - Vidzemē.
11 gadījumos dzērājšoferu organismā alkohola koncentrācija bija virs 1,5 promilēm vai arī viņi šādā stāvoklī bija sēdušies pie stūres bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, vai arī izraisījuši avāriju. Par šādiem likuma pārkāpumiem ir paredzēta kriminālatbildība, tāpat kā par sēšanos pie stūres narkotisko vielu ietekmē. Savukārt divi no sestdien pieķertajiem transportlīdzekļu vadītājiem dzērumā tikuši cauri ar administratīvā pārkāpuma protokolu, kas nozīmē, ka viņu organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 1,5 promiles.
Aizvadītajā diennaktī par dažādiem Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem policija noformējusi 430 administratīvos protokolus, tostarp pieķerti 200 ātruma pārkāpēji un divi agresīvi braucēji, liecina policijas apkopotā statistika.