Rīgas reģionā apturēti četri dzērājšoferi un viens šoferis narkotisko vielu ietekmē, trīs dzērājšoferi apturēti Kurzemes reģionā, divi - Latgales reģionā un viens - Zemgales reģionā.
Astoņos gadījumos dzērājšoferu organismā alkohola koncentrācija bija virs 1,5 promilēm vai arī viņi šādā stāvoklī bija sēdušies pie stūres bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, vai arī izraisījuši avāriju. Par šādiem likuma pārkāpumiem ir paredzēta kriminālatbildība, tāpat kā par sēšanos pie stūres narkotisko vielu ietekmē. Savukārt divi no sestdien pieķertajiem transportlīdzekļu vadītājiem dzērumā tikuši cauri ar administratīvā pārkāpuma protokolu, kas nozīmē, ka viņu organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 1,5 promiles.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 109 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietušas deviņas personas. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 562 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 245 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu, liecina policijas apkopotā statistika.