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Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 15:54

Nepeldies! Divās Ogres novada atpūtas vietās konstatētas zilaļģes

OgreNet
Nepeldies! Divās Ogres novada atpūtas vietās konstatētas zilaļģes
Foto: Ogresnovads.lv
Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 15:54

Nepeldies! Divās Ogres novada atpūtas vietās konstatētas zilaļģes

OgreNet

Turpinoties peldsezonai, turpinās arī Ogres novada peldvietu ūdens kvalitātes monitorings. Saskaņā ar jaunākajiem ūdens analīžu rezultātiem, kas saņemti no institūta “Bior”, ūdens kvalitāte dažās vietās ir uzlabojusies, savukārt divās citās - pasliktinājusies.

Ūdens kvalitāte Lielvārdes peldvietās ir uzlabojusies, un peldēties abās peldvietās – Austriņu ceļā un Daugavas ielā – atkal ir atļauts. Savukārt ūdens kvalitātes pasliktināšanās konstatēta divās citās Ogres novada peldvietās: Rīgas HES ūdenskrātuvē un Daugavas pludmalē Rīgas ielā, Ikšķilē, informē Ogres novada pašvaldībā.

Abās peldvietās konstatēta zilaļģu savairošanās, tādēļ pašvaldības pārstāvji aicina iedzīvotājus līdz turpmākam paziņojumam šīs peldvietas neizmantot. Peldēšanās tajās būs atļauta pēc tam, kad ūdens kvalitāte būs uzlabojusies un ierobežojumi tiks atcelti.

Vasarā, īpaši ilgstoša karstuma periodos, ūdenstilpēs var sākties zilaļģu savairošanās jeb “ziedēšana”. Pirms peldes aicina rūpīgi novērtēt ūdens vizuālo stāvokli – ja redzami sīki zaļi punktiņi vai ūdens virsmu klāj zaļganas, zilganzaļas vai dzeltenbrūnas aļģu masas, peldēties nav ieteicams. Šādu ūdeni nedrīkst izmantot arī mājdzīvnieku dzirdināšanai.

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