Pirmdiena, 25. oktobris, 2021 18:27

Leta
Pirmdiena, 25. oktobris, 2021 18:27

Leta

Svētdienas vakarā Ogrē policija pamanīja kādu automašīnu "Ford", tāpēc likumsargi vēlējās noskaidrot kāds ir personas iemesls atrasties ārpus savas dzīvesvietas mājsēdes laikā.

Sākot sarunas ar automašīnas vadītāju, likumsargiem uzreiz kļuva skaidrs, ka vadītājs atrodas alkohola ietekmē. Veicot pārbaudi, transportlīdzekļa vadītājam konstatēja 3,13 promiles.

Ņemot vērā, ka 1981.gadā dzimušais vīrietis nespēja pamatot iemeslu, kādēļ neatrodas savā dzīvesvietā, viņam tika piemērots sods 600 eiro, tāpat pret viņu ir sākts administratīvā pārkāpuma process par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā.

Savukārt piektdienas vakarā mājsēdes laikā policija saņēma informāciju par kādu aizdomīgu automašīnu "Ford". Apturot automašīnu, tika noskaidrots, ka pie stūres sēdusies 1986.gadā dzimusi sieviete reibumā. Pārbaudē transportlīdzekļa vadītājai konstatētas 2,52 promiles alkohola.

