NBS Apvienotā štāba Informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks Māris Tūtins Latvijas Televīzijai pastāstīja, ka sensori fiksējuši iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, tāpēc izsūtītas brīdinājuma ziņas. Pašlaik nav informācija, ka kāds drons ielidojis Latvijas gaisa telpā.
Bruņotie spēki uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nepieciešamības gadījumā spētu nekavējoties reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Vienlaikus austrumu robežas tuvumā pastiprinātas pretgaisa aizsardzības spējas, nosūtot papildu vienības.
NBS norāda, ka, turpinoties Krievijas karam Ukrainā, arī turpmāk iespējami gadījumi, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti.
Iedzīvotāji aicināti doties telpās, ievērot tā dēvēto divu sienu principu, kā arī aizvērt logus un durvis. Pamanot zemu lidojošu vai aizdomīgu objektu, iedzīvotāji aicināti netuvoties tam un ziņot pa tālruni 112.
Par apdraudējuma beigām NBS sola informēt atsevišķi.
Jau ziņots, ka otrdien rīta pusē vairākos Latvijas novados tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Brīdinājums bija spēkā Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes un Valmieras novados, kā arī Rēzeknē. Neilgi pirms plkst. 14 apdraudējums tika atcelts.