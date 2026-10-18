Drons Latvijā nemaz neielidoja, bet, visticamāk, detonēja Lietuvā: kas līdz šim zināms par rīta trauksmi?

NBS sociālajos tīklos informē, ka šorīt, 18. oktobrī, laikā no plkst. 6.00 līdz 8.00 Lietuvas gaisa telpā tika konstatēts neidentificēts, iespējams, bezpilota lidaparāts, kas vairākos reģionos izraisīja gaisa trauksmi.
Ņemot vērā pieejamos datus un augsto varbūtību, ka objekts var ielidot Latvijas teritorijā, tika aktivizēta šūnapraide arī Bauskas, Aizkraukles un Ogres novados. Reaģējot uz iespējamo apdraudējumu tika pacelti NATO pretgaisa aizsardzības misijas iznicinātāji.
Saskaņā ar pašlaik pieejamo informāciju iznīcinātāji iespējamo bezpilota lidaparātu nenotrieca un pastāv iespēja, ka neidentificētais objekts detonēja pats. Incidenta vieta atrodas Pasvales rajonā, Lietuvas ziemeļos, netālu no Latvijas robežas.
Notikuma vietā pašlaik strādā Lietuvas policijas darbinieki, veicot sākotnējās izmeklēšanas un pierādījumu vākšanas darbības. Incidenta apstākļi, tostarp iespējamā bezpilota lidaparāta izcelsme un iespējamā sprādziena cēlonis, joprojām tiek izmeklēti.
Arī NBS komandiera padomnieks militāri publisko attiecību jautājumos Roberts Skraučs aģentūrai LETA pavēstījis, ka drons, iespējams, detonējis Lietuvas teritorijā, Asvales rajonā.
Tāpat viņš uzsvēra, ka NBS gaisa telpas novērošana sistēmas dati neliecina, ka drons būtu ielidojis Latvijas teritorijā. Šajā vietā šobrīd atrodas Lietuvas NBS pārstāvji.
Latvijā Bauskas, Aizkraukles un Ogres rajonos paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, tika izsūtīts tikai piesardzības nolūkos.
Tikmēr Lietuvas mediji, tostarp Lrytas.lt, atsaucoties uz Nacionālo krīzes vadības centru (NKVC), ziņo, ka policija izmeklē ziņojumus, kas saņemti par iespējamu sprādzienu Pasvales reģionā. NKVC direktors Vilmants Vitkausks svētdienas rītā LRT radio sacīja, ka līdz plkst. 10:00 šajā rajonā. iespējams, atrastas nelielas dronu atlūzas. Tās atrastas ceļa malā, laukos, tālu no dzīvojamām teritorijām. Pašlaik nav skaidrs, vai drons varēja saturēt sprāgstvielas.
Tāpat lietuviešu medijos teikts, ka drons, iespējams, ielidojis Lietuvas gaisa telpā no Polijas, bet šī informācija vēl nav oficiāli apstiprināta.
Jau ziņots, ka Bauskas, Ogres un Aizkraukles novadā svētdienas rītā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.
Mājaslapā "112.lv", Nacionālie bruņotie spēki (NBS) informēja minēto novadu iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Attiecīgo teritoriju iedzīvotāji tiek aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.
Pēc apmēram pusstundas apdraudējums beidzās, informēja NBS. Tāpat ziņots, vasaras sākumā vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.