Padome uzsver dienestu efektīvas civilās un militārās sadarbības regulāru pilnveidi, lai nodrošinātu operatīvu informācijas plūsmu un sabiedrības informētību apdraudējuma gadījumā.
Padome arī izteica pateicību NATO sabiedrotajiem par Baltijas gaisa telpas patrulēšanu un atbalstu, kā arī par sabiedroto spēku klātbūtni Baltijas valstīs, tostarp par NATO aktivitātēm "Baltijas sardze" un "Austrumu sardze".
Turpinoties Krievijas agresijai Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, arī turpmāk ir iespējama, uzsver padome.
Vienlaikus padome arī kategoriski noraida Krievijas absurdos un melīgos apgalvojumus, ka Latvija ir atvērusi savu gaisa telpu Ukrainas droniem, lai veiktu triecienus pret Krieviju vai jebkuru citu valsti. Tā esot Krievijas izplatīta dezinformācija ar mērķi mazināt sabiedroto atbalstu Ukrainas pašaizsardzības spējām, kā arī radīt nedrošības un nestabilitātes sajūtu sabiedrībā. Padome aicina ikvienu iedzīvotāju kritiski izvērtēt pieejamās informācijas avotus. Latvija adekvāti un stingri reaģēšot uz jebkuru Krievijas provokāciju vai mēģinājumu destabilizēt situāciju Latvijā.
Tāpat padome uzklausījusi Pudāna ziņojumu par Latvijas militāro spēju izvēršanu un tālākas pielāgošanas nepieciešamību, īpaši pretgaisa aizsardzības jomā, kā arī valsts drošības iestāžu ziņojumi.
NDP sēdes ir slēgtas, padome saskaņo augstāko valsts institūciju un amatpersonu īstenotu vienotu valsts politiku nacionālās drošības jomā, izskata tās pilnveidošanas gaitu un problēmas, kā arī izskata likumā noteiktos ar nacionālo drošību saistītos plānus un koncepcijas, citus likumos noteiktus jautājumus.
Jau ziņots, ka otrdien un trešdien vairākos Latvijas novados Latgalē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu. Otrdien šādi brīdinājumi tika saņemti arī virknē Vidzemes pašvaldību.