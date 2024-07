Dzemdību vairāk, vecāki neuzvedīgi

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs neslēpj gandarījumu un prognozē, ka šogad Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākušo bērniņu skaits varētu pārsniegt 584. Jūnijā Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā piedzimuši 54 mazuļi, bet jūlija pirmajā nedēļā – 14. «Dzemdību skaita pieaugumu ietekmējuši divi faktori – kvalificētu darbinieku piesaiste un jaunā Dzemdību nodaļas korpusa izbūve. Ja, piemēram, Ventspils slimnīcā nesen sagaidīts tikai 200. bērniņš, tad mums jau 300. mazulis,» stāsta D. Širovs.

Diemžēl ir jaunie vecāki, kuri diemžēl pienācīgi nenovērtē radītos komforta apstākļus. Proti, jaunajā Dzemdību nodaļā, maksas palātās, ir lieli, skaisti logi. Viens no tiem atverams, otrs ne, kas ir arī no drošības apsvērumiem, bet, lai varētu notīrīt stiklus, logam ir aizslēdzami kliņķi. Trīs no tiem jau ir salauzti, klienti cenšas arī uzkāpt uz palodzes, kas tam nav paredzēts, un rezultātā palodzes ir salocītas, saplēstas. Personāls jau šobrīd veic instruktāžu, ka nedrīkst lauzt aizslēgtas durvis vai logus. Fiksēti arī gadījumi, kad, dodoties projām, jaunie vecāki nozog gultasveļu.

Protams, lielākoties jaunie vecāki ir godprātīgi, tomēr to dažu dēļ turpmāk ar katru klientu par paaugstinātā komforta palātām tiks slēgts papildu līgums.