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Svētdiena, 19. jūlijs, 2026 08:00

Dzērājšoferim bez tiesībām piespriesta probācija un piedzīta automašīnas vērtība

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem
Dzērājšoferim bez tiesībām piespriesta probācija un piedzīta automašīnas vērtība
Foto: Valsts policija
Svētdiena, 19. jūlijs, 2026 08:00

Dzērājšoferim bez tiesībām piespriesta probācija un piedzīta automašīnas vērtība

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem

Sēšanās pie stūres alkohola reibumā ir apzināts risks, kas vienā mirklī var apdraudēt gan paša vadītāja, gan nevainīgu satiksmes dalībnieku veselību vai pat dzīvību. Arī šajā gadījumā dzērājšoferis, kuram vadīšanas tiesības jau bija atņemtas, tomēr devās ceļā, turklāt izraisīja ceļu satiksmes negadījumu. Par šādu rīcību nākas atbildēt likuma priekšā.

Austrumzemgales prokuratūra Ogrē šā gada 25. jūnijā pabeigusi kriminālprocesu pret Ivaru A. (vārds mainīts), kurš, būdams alkohola reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kas vīrietim noteiktā kārtībā jau ir atņemtas, vadīja automašīnu un izraisīja ceļu satiksmes negadījumu. 

Saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu apsūdzētais šā gada 24. maijā neilgi pirms astoņiem vakarā vadīja citai personai piederošu automašīnu. Braucot rotācijas apļa virzienā, viņš izraisīja ceļu satiksmes negadījumu. Pārbaudē apsūdzētā izelpojamajā gaisā konstatēta 2,22 promiļu alkohola koncentrācija, turklāt, kā jau iepriekš minēts, viņam nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. 

Ivars savu vainu un apsūdzībā norādītos faktiskos apstākļus atzina pilnībā, piekrita nodarījuma juridiskajai kvalifikācijai un izdarīto nožēloja, kas atzīts par vainu mīkstinošu apstākli. Atbildību pastiprinoši apstākļi netika konstatēti. Liecības par notikuma apstākļiem viņš sniegt nevēlējās. Vīrietis piekrita kriminālprocesa pabeigšanai ar prokurora priekšrakstu par sodu.

Par apsūdzētā personību pirmstiesas procesā noskaidrots, ka viņš ir Latvijas pilsonis, šķīries, ieguvis vidējo izglītību un atrodas oficiālās darba tiesiskajās attiecībās. Viņa apgādībā ir četras nepilngadīgas personas. Vīrietis iepriekš bijis sodīts, taču sodāmība ir dzēsta. Viņam nepieder ne transportlīdzekļi, ne nekustamais īpašums, un viņam nav piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

Prokurore secināja, ka soda mērķi iespējams sasniegt bez apsūdzētā izolēšanas no sabiedrības, tādēļ viņam piemērota probācijas uzraudzība uz diviem gadiem. 

Šajā laikā apsūdzētais tiks iesaistīts sociālās uzvedības korekcijas un rehabilitācijas pasākumos.

Kā obligāts papildsods vīrietim uz pieciem gadiem atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Ņemot vērā, ka tiesības viņam jau bija atņemtas, ierobežojums praktiski nozīmē liegumu šajā laikā tās iegūt.

Nozieguma izdarīšanā izmantotā automašīna piederēja citai personai, tādēļ transportlīdzeklis netika konfiscēts. Tā vietā no apsūdzētā valsts labā nolemts piedzīt pilnu automašīnas vērtību – 4000 eiro. Apsūdzētais transportlīdzekļa novērtējumam un pilnas vērtības piedziņai piekrita.



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