Piektdiena, 12. decembris, 2025 12:32

Dzērājšoferim Ogrē – probācija un atvadas no automašīnas

Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"
Foto: www.pexels.com
Tie, kuri pie transportlīdzekļa stūres sēžas alkohola reibumā, visbiežāk cer, ka viņus neviens nepamanīs un nepieķers. Iespējams, kādam arī izdodas tikt sveikā cauri, tomēr aizvien biežāk dzērājšoferiem par savu bezatbildību nākas atbildēt likuma priekšā.

Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 14. novembrī Ogrē, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka apsūdzētais Pēteris A. (vārds mainīts), Latvijas pilsonis, neprecējies, ieguvis vidējo specializēto izglītību, strādā, iepriekš nav sodīts, vadīja transportlīdzekli ar izelpotā gaisa pārbaudē konstatētā alkohola koncentrāciju, kas pārsniedz 1,5 promiles. 
Proti, šā gada 30. oktobrī pulksten 21.27 Pēteris, būdams alkohola ietekmē ar izelpotā gaisa pārbaudē konstatētu alkohola koncentrāciju 2,04 promiles, vadīja automašīnu "VW Polo" Ogrē, Mālkalnes prospekta 27. mājas pagalmā, virzienā uz Zilokalnu prospektu, līdz pie minētā nama viņa vadīto transportlīdzekli apturēja policijas darbinieki.

Apsūdzētais pilnībā atzina apsūdzībā norādītos faktiskos apstākļus un to juridisko kvalifikāciju, izdarīto nožēloja, kas atzīts par atbildību mīkstinošu apstākli. Atbildību pastiprinoši apstākļi netika konstatēti. Liecības par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļiem Pēteris sniegt nevēlējās. Apsūdzētais piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņam priekšrakstu par sodu, nosakot sodu – probācijas uzraudzību uz vienu gadu un desmit mēnešiem, kā arī nosakot papildsodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem. Pēteris piekrita arī viņam piederošā transportlīdzekļa konfiskācijai, kā arī savam pienākumam atlīdzināt procesuālos izdevumus 221 eiro apmērā par transportlīdzekļa pārvietošanu un glabāšanu Nodrošinājuma valsts aģentūrā.

Apsūdzētajam soda izciešanai jāreģistrējas atbilstoši dzīvesvietai – Valsts probācijas 
dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā. 

