Austrumzemgales prokuratūras prokurore Ogrē 28. novembrī, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka apsūdzētais Vladislavs A., Latvijas pilsonis, šķīries, apgādībā personu nav, vidējā izglītība, strādā kādā SIA, nav sodīts, vadīja transportlīdzekli ar izelpotā gaisa pārbaudē konstatētā alkohola koncentrāciju, kas asinīs pārsniedz 1,5 promiles.
Proti, šā gada 19. novembrī, diennakts tumšajā laikā, ap pulksten 19.20 Vladislavs, būdams alkohola ietekmē ar izelpotā gaisa pārbaudē konstatētu alkohola koncentrāciju 1,90 promiļu, Ogrē, Brīvības ielā, virzienā no Ogres uz Ogresgala pagastu, vadīja sev piederošo automašīnu «Honda Civic».
Pretim namam Ogrē, Brīvības ielā 118a,viņš izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, iebraucot pretējā braukšanas joslā.
Policija uzsāka kriminālprocesu, un Vladislavam likumā noteiktajā kārtībā tika celta apsūdzība. Savu vainu viņš pilnībā atzina un izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli. Atbildību pastiprinoši apstākļi netika konstatēti.
Liecības par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļiem apsūdzētais sniegt nevēlējās un piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņam priekšrakstu par sodu, nosakot probācijas uzraudzību uz diviem gadiem un papildsodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.
Vladislavs piekrita arī viņam piederošā transportlīdzekļa – automašīnas «Honda Civic» – konfiskācijai un tās nodošanai glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai.
Apsūdzētajam soda izciešanas uzsākšanai jāierodas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.