Dzimst vairāk, nekā novadā reģistrē

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, ka aizvadītajā nedēļā slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 11 mazuļi, bet septembrī kopumā sagaidīti 60 jaundzimušie. «Palicis pavisam maz līdz šogad mūsu slimnīcā dzimušajam piecsimtajam bērniņam. Prognozēju, ka viņu sagaidīsim oktobra otrajā nedēļā. Tas apstiprina, ka ļoti labi nostrādājusi gan mūsu kadru politika, gan investīcijas, ko slimnīca no saviem līdzekļiem ieguldījusi jaunās Dzemdību nodaļas būvniecībā,» secina D. Širovs. Latvijā kopumā dzimst aizvien mazāk bērniņu, bet Ogres slimnīcā minētie rādītāji pieaug, jo šo medicīnas iestādi izvēlas jaunās māmiņas ne vien no Ogres, bet arī no kaimiņu novadiem un pat no galvaspilsētas.

Par citām aktualitātēm. Aizvadītajā nedēļā slimnīcas Uzņemšanas nodaļā vērsušies vidēji 34 pacienti diennaktī, bet stacionārā uzņemti 123 pacienti.

Mediķu palīdzība bijusi nepieciešama pacientiem ar dažādām sadzīves traumām – lūzumiem, sasitumiem un saišu sastiepumiem. 1969. gadā dzimis makšķernieks ierāvis labajā plaukstā makšķeres āķi, bet 2000. gadā dzimis vīrietis dauzījies ar sievu un bērnu, līdz kāds no viņiem ģimenes galvai nejauši iespēris pa degunu, un rezultātā slimnīcā konstatēts deguna kaula lūzums. Savukārt 1970. gadā dzimusi sieviete aizsēdusies garām krēslam un sasitusi asteskaulu. Neviens ar kovidu saslimušais slimnīcā pagājušajā nedēļā nav nonācis.

Saistībā ar neseno difterijas gadījumu valstī slimnīcas vadītājs aicina ikvienu pārliecināties, vai nav pienācis laiks revakcinēties pret difteriju, kas jādara reizi desmit gados. Ogres slimnīca gan nepiedāvā difterijas vakcīnu, par to jāinteresējas, vēršoties pie sava ģimenes ārsta.