Eiropā spridzināšanas draudu dēļ traucēti vairāki avioreisi

Zināms, ka spridzināšanas draudu dēļ Īrijas nacionālās aviokompānijas "Aer Lingus" lidmašīna, kas bija ceļā no Dublinas uz Romu, veica neplānotu nosēšanos militārā bāzē Francijas rietumos, paziņojis Francijas premjerministra birojs.
Lidmašīna veiksmīgi nolaidās bāzē Evrē, Normandijas reģionā. 151 pasažieris un seši apkalpes locekļi ir drošībā, un armijas sprāgstvielu neitralizēšanas vienības pārbauda lidmašīnu, paziņoja Francijas premjerministra Sebastjēna Lekornī birojs.
Aviokompānija "Finnair" paziņoja, ka draudi izteikti arī lidmašīnai, kas bija ceļā no Helsinkiem uz Romu. Lidmašīna sekmīgi nolaidās Itālijas galvaspilsētā un tika pārmeklēta. Nekādas sprāgstvielas tajā netika atrastas, ziņoja somu raidorganizācija "Yle".
Draudi tika izteikti arī trim Īrijas zemo cenu aviosabiedrības "Ryanair" lidmašīnām, kas bija ceļā uz Sofiju.
Divas lidmašīnas - no Kopenhāgenas un Madrides - veiksmīgi nosēdās Sofijā. Trešā lidmašīna, kas izlidoja no Londonas Stanstedas lidostas un bija ceļā uz Sofiju, tika novirzīta un veiksmīgi nosēdās Bulgārijas Plovdivas lidostā.
Rī otrdien Eiropā spridzekļu draudu dēļ tika traucēti aptuveni desmit avioreisi, īslaicīgi tika slēgta Varšavas lidosta un pacēlās gaisā Itālijas gaisa spēku lidmašīnas Romā. Nekādas sprāgstvielas lidmašīnās netika atrastas.