“Suņi ir bieži viesi vilcienā, bet diemžēl ne visi saimnieki ievēro suņu pārvadāšanas noteikumus. Tas rada drošības riskus gan pasažieriem, gan mūsu personālam. Nesen suns, kuram nebija uzpurnis, uzbruka mūsu konduktorei brīdī, kad viņa mēģināja viņam paiet garām. Šobrīd policija veic izmeklēšanu, un mēs sociālajos tīklos lūdzam sabiedrību palīdzēt atpazīt saimnieku. Taču vēl svarīgāk ir novērst līdzīgu situāciju atkārtošanos un kopīgi rūpēties par noteikumu ievērošanu,” saka “Vivi” Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja Sigita Paula.
Suņu saimnieku atbildība ir gādāt gan par sava mājdzīvnieka vajadzībām, gan apkārtējo drošību un sabiedrības normu ievērošanu. Mēs nebrīnāmies, ja sunim neļauj staigāt pa lidmašīnas salonu, bet sauszemes sabiedriskajā transportā mēģinām izvairīties no uzpurņu vai pārvadāšanas būru izmantošanas. Tas nav pieņemami. Arī labi audzināti suņi var apjukt neierastā vidē, piemēram, vilcienā ar daudz cilvēkiem un jaunām skaņām. Uzpurņi nav sods, bet veids, kā pasargāt gan suni, gan cilvēkus.
Padomi, kā sagatavoties braucienam vilcienā ar suni, lai varētu vieglāk ievērot noteikumus.
Zini suņu pārvadāšanas noteikumus
Lai brauktu ar suni vilcienā, viņam ir jāiegādājas bagāžas biļete. Suni drīkst pārvadāt ar uzliktu uzpurni, viņu turot īsā pavadā. Uzpurnim ir jābūt uzliktam visu brauciena laiku. Suni var vest bez uzpurņa tikai tad, ja viņš atrodas dzīvnieku pārvadāšanai piemērotā somā vai būrī. Detalizētāk ar dzīvnieku pārvadāšanas noteikumiem var iepazīties "Vivi.lv".
Atcerieties – sēdvietas paredzētas pasažieriem
Vilcienu krēsli nav paredzēti ne dzīvniekiem, ne somām vai citiem priekšmetiem, tāpēc sunim ir jāatrodas uz grīdas vai būrī/somā. Suņu pārvadāšana uz sēdvietām var radīt neērtības citiem pasažieriem, kā arī sasmērēt sēdvietas. Izņēmums ir nelieli suņi, kurus saimnieki drīkst turēt klēpī, taču arī šādā situācija uzpurnis vai pārvadāšanas soma ir jālieto.
Esi gatavs sakopt aiz sava dzīvnieka
Kā cilvēkiem, tā suņiem vilcienā var palikt slikti vai notikt citi negadījumi. Vivi lūdz šādās situācijās visu sakopt, tāpēc vienmēr ir jāpaņem līdzi salvetes un maisiņi suņu izkārnījumiem. Ja nepieciešamais nav līdzi, lūdziet palīdzību apkārtējiem.
Iepazīstini suni ar vilcienu pakāpeniski
Suņiem, tāpat kā citiem dzīvniekiem, nepatīk strauji piedzīvot jaunas lietas un situācijas. Stacija ir laba vieta, kur suni socializēt, jo tur ir daudz cilvēku, dažādi trokšņi un jauni iespaidi. Šāda pieredze palīdz sunim pierast pie sabiedrisko vietu atmosfēras, pirms viņš kāpj vilcienā. Jo mierīgāk un pakāpeniskāk suns tiks iepazīstināts ar jauno vidi, jo drošāk un pārliecinātāk viņš jutīsies brauciena laikā.
Radini suni pie uzpurņa
Suni ar uzpurni ir svarīgi iepazīstināt pakāpeniski un pēc iespējas laicīgāk viņam drošā un pazīstamā vidē. Pirmo reizi likt uzpurni īsi pirms brauciena var būt ne tikai sarežģīti, bet pat neiespējami.
Iemāci sunim uzturēties būrī vai somā
Ja izvēlaties suni vest būrī vai tam paredzētā somā, arī tam suns ir jāsagatavo. Var iemācīt, ka būris vai soma sunim nav sods, bet gan droša vieta, ja vien to dara pakāpeniski un savlaicīgi.
Dodieties īsā izmēģinājuma braucienā
Pirmais brauciens sunim var būt satraucošs. Ieteicams to plānot īsu un tā, lai suns tajā justos iespējami mierīgi. Ja viņš atsakās kāpt vilcienā, suni nevajadzētu piespiest braukt ar varu, jo tas radīs negatīvu pieredzi un tikai sarežģīs braucienus nākotnē. Ja sunim būs iespēja izvēlēties, ir daudz ticamāk, ka viņš citreiz vilcienā iekāps labprātīgi.
Ieplāno mierīgu pastaigu pirms brauciena
Pirms brauciena svarīgi nodrošināt mierīgu un pietiekami garu pastaigu. Tas palīdzēs sunim iztērēt lieko enerģiju un kļūt mierīgākam, taču nevajadzētu izvēlēties pārāk aktīvas rotaļas ar bumbiņām vai skriešanu. Noguris un mierīgs suns vilcienā uzvedīsies daudz rāmāk.
Paņemiet līdzi kārumus sunim
Ēdiens palīdz nomierināties kā cilvēkiem, tā suņiem. Mīļākais gardums ir lielisks veids, kā novērst uzmanību, ja vilcienā rodas stresa situācijas vai apkārt ir daudz jaunu cilvēku un trokšņu. Kārumi palīdz nostiprināt pozitīvu uzvedību un nomierināt suni. Turklāt tas ir ērts veids, kā nodrošināt, ka suns koncentrējas uz saimnieku, nevis apkārtējiem, un tādējādi dzīvnieks netraucē citiem pasažieriem.
Mainiet vagonu, ja rodas konfliktsituācija ar citiem dzīvniekiem
Ne visi suņi spēj mierīgi izturēties citu dzīvnieku klātbūtnē, tāpēc labāk ir laikus novērst problēmu. Ja otrs suns ir agresīvs vai pārāk satraukts, vienkāršākā un drošākā rīcība ir pāriet uz citu vagonu.