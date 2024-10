Ekstrēmisti uz Līkā tilta

Ģimenes konflikts

17. oktobrī saņemts izsaukums no Lauberes: agresīvs vīrs, sieva stāvoklī, ģimenes konflikts. Ierodoties adresē, policiju uz ielas sagaidīja izsaucēja. Sieviete paskaidroja, ka ģimenes konflikts nenotiek, bet izsaukusi policiju, jo viņas dzīvesbiedrs, kurš atrodas vienā no nama dzīvokļiem, neatdodot viņai atslēgas no viņu kopējās dzīvesvietas Lauberē. Sieviete paskaidroja, ka vēloties atgūt dzīvokļa atslēgas un cita veida palīdzība viņai nav nepieciešama. Vienā no nama dzīvokļiem durvis atvēra minētais vīrietis. Pēc pārrunu veikšanas viņš atdeva sievietei dzīvokļa atslēgas. Sieviete devās prom.

Sadurts kaklā

Lielvārdē 17. oktobrī noticis asiņains sadzīves konflikts. Pašvaldības policijas palīdzība bija nepieciešama kolēģiem no Valsts policijas. Nakts laikā dzīvoklī bija noticis sadzīves konflikts, kura laikā kaklā sadurts vīrietis. Viņš nogādāts slimnīcā. Vēl viens vīrietis no dzīvokļa tika nogādāts atskurbšanas telpās. Savukārt sieviete, aizdomās par nozieguma izdarīšanu, aizturēta un nogādāta Valsts policijas Ogres iecirknī.

Neviens nedzer

16. oktobrī Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā notika profilaktisks reids, saistībā ar iespējamu alkoholisku dzērienu un tabakas izstrādājumu lietošanu. Pārkāpumi konstatēti netika.

Pārāk īsā ķēdē

16. oktobrī policija tika informēta, ka Birzgalē, kādas mājas pagalmā, suns tiek turēts pārāk īsā ķēdē. Ierodoties minētajā vietā, konstatēts, ka suņa ķēde aptinusies ap celmu. Izsaucējs pieļāva iespēju, ka suns kaut kur ir norāvies no ķēdes un klaiņojot ķēde ir aizķērusies aiz celma. Informācija tika nodota dzīvnieku patversmes «Ulubele» dispečeram. Drīz vien suņa saimnieku izdevās noskaidrot. Viņš paskaidroja, ka pirms divām dienām suns norāvies ar visu ķēdi un aizmucis. Saimnieks esot to meklējis. Ar suņa saimnieku tika veiktas pārrunas.

Mobings skolā

Saņemta informācija, ka Ogres izglītības iestādē pret kādu 9. klases skolnieci notiek mobings. Kopā ar sociālo pedagogu ar pāridarītāju veiktas preventīvas pārrunas. Skolniekam izskaidrota atbildība un sekas, kas paredzētas skolas iekšējos kārtības noteikumos, Civillikumā, administratīvā atbildība un kriminālatbildība. Pāridarītājs pēc sarunas apsolījās ar klasesbiedreni nekomunicēt, lai nerastos konflikts. Par notikušo sarunu sociālā pedagoģe informēs vecākus.

Nesaskaņota suņuskola

Ikšķilē, 800 gadu parkā, 17. oktobrī konstatēts, ka tur notiek suņu dresūras nodarbības, kas nav saskaņotas ar pašvaldību. Notikuma vietā policija sastapa suņu skolas īpašnieci. Viņa skaidroja, ka notiek suņu dresūras apmācība. Sieviete nav zinājusi, ka šāda veida darbības nepieciešams saskaņot ar pašvaldību, jo, sniedzot šāda veida pakalpojumus citos novados, nekāda veida saskaņošanas nav bijušas vajadzīgas. Notikuma laikā parkā esošie suņi atradās pie pavadas. Sieviete paskaidroja, ka nodarbība ir beigusies un līdz nākamajam treniņam nepieciešamās atļaujas tiks nokārtotas.