Risku ķēdē īpaša loma ir šķietami nevainīgiem ikdienas palīgiem – pagarinātājiem un kontaktligzdu sadalītājiem, kas, pārslogoti vai lietoti nepareizi, var kļūt par ugunsgrēka cēloni.
Pagarinātāji – ērti palīgi ar saviem ierobežojumiem
Pagarinātāji un kontaktligzdu sadalītāji ir atrodami teju katrā mājsaimniecībā. Tie ļauj pieslēgt vairākas ierīces vienlaikus, tomēr nereti aizmirstas, ka arī pagarinātājiem ir noteikta maksimālā slodze. Vienlaikus pieslēdzot vairākas jaudīgas ierīces, piemēram, elektrisko sildītāju, tējkannu vai veļas žāvētāju, pagarinātājs var pārkarst, būtiski palielinot īssavienojuma un aizdegšanās risku.
Svarīgi atcerēties, ka pagarinātāji nav paredzēti pastāvīgai lietošanai kā alternatīva sienas kontaktligzdām. Īpaša uzmanība jāpievērš arī to novietojumam – pagarinātājus nevajadzētu likt zem paklājiem, saspiest aiz mēbelēm vai citās vietās, kur tiem nav iespējama pietiekama ventilācija.
Pagarinātāji ir paredzēti kā īslaicīgs risinājums, nevis pastāvīga elektroinstalācijas daļa. Ja mājoklī regulāri pietrūkst kontaktligzdu, tas ir signāls, ka elektroinstalācija būtu jāpārskata.
Kā saprast, vai pagarinātājs ir drošs un piemērots konkrētām ierīcēm?
Droša pagarinātāja izvēle un lietošana neprasa īpašas zināšanas – pietiek ar marķējuma salīdzināšanu. Uz kvalitatīva pagarinātāja ir norādīta maksimāli pieļaujamā slodze ampēros (A) vai vatos (W), piemēram, 10 A vai 2300 W.
Savukārt uz katras elektroierīces (uz uzlīmes, korpusa vai lietošanas instrukcijā) ir norādīta tās jauda vatos. Ja ierīces jauda nepārsniedz pagarinātāja maksimālo slodzi, to drīkst droši pieslēgt.
Papildus jāpārliecinās, ka pagarinātājam ir CE marķējums – sertifikācijas zīme, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem vai cits drošības sertifikāts. Tāpat būtiska ir iebūvētā aizsardzība pagarinātājā – mehānismi, kas pasargā no pārslodzes, īssavienojuma vai pārkaršanas. Informācija par abiem parasti norādīta uz iepakojuma.
Praktisks piemērs
Ja uz pagarinātāja norādīta maksimālā slodze 2300 W, tajā droši var pieslēgt, piemēram, klēpjdatoru pie lādētāja (60–100 W), televizoru (100–200 W) vai galda lampu. Taču, ja tajā pašā pagarinātājā vienlaikus pieslēdz elektrisko tējkannu (2000–2200 W) un vēl citas ierīces, slodze tiek pārsniegta, radot pārkaršanas risku.
Ja pagarinātājam nav salasāma marķējuma, tas ir bojāts vai vispār nav norādīts, iekārtas lietošana nav droša. Īpaša piesardzība jāievēro arī mitrā vidē vai ārpus telpām – šādos gadījumos jāizmanto tikai pagarinātāji ar atbilstošu mitruma aizsardzību.
Cilvēkiem nav jāzina jaudas un slodzes no galvas – visa nepieciešamā informācija ir norādīta uz pagarinātāja un elektroierīces marķējuma vai iepakojuma. Pietiek salīdzināt šos ciparus, lai saprastu, vai konkrēto ierīci ir droši pieslēgt. Papildu drošībai Enefit piedāvā elektroierīču apdrošināšanu, kas palīdz pasargāt mājsaimniecību no finansiāliem zaudējumiem gadījumos, ja elektroierīces tiek bojātas neparedzētu elektroapgādes traucējumu dēļ.
Ikdienas paradumi, kas palīdz droši lietot pagarinātājus
Lielākā daļa ar pagarinātājiem saistīto risku rodas ikdienas paradumu dēļ. “Enefit” atgādina dažus vienkāršus principus, kas būtiski uzlabo elektrodrošību mājās:
- regulāri pārbaudīt pagarinātājus un vadus – ja redzami bojājumi, tie nekavējoties jālikvidē;
- nepārslogot pagarinātājus ar vairākām jaudīgām elektroierīcēm vienlaikus;
- neatvienot ierīces, velkot aiz vada, – vienmēr jātur aiz kontaktdakšas;
- nekavējoties pārtraukt pagarinātāja lietošanu, ja tas kļūst karsts, rodas deguma smaka vai dzirksteles;
- sildierīces un citas jaudīgas elektroierīces pieslēgt tieši sienas kontaktligzdām, nevis pagarinātājiem.
Elektrodrošība nav sarežģītu noteikumu kopums – tā balstās uzmanībā un izpratnē par elektroierīču pareizu lietošanu. Nelielas izmaiņas ikdienas paradumos var būtiski samazināt negadījumu risku un palīdzēt pasargāt sevi un citus.