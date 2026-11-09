„Es tevi tūlīt nožņaugšu!” Jaunogres pusē bērniem sestdiena beidzas ar zvanu policijai

Bērna mamma stāsta, ka kāds vīrietis bez pajumtes, ar daudz maisiem, bieži pārvietojas Jaunogres pusē un sestdien vakarā ar asiem priekšmetiem esot draudējis viņas bērnam, kurš kopā ar draugiem devās uz māju pusi. Viņa brīdina citus vecākus un lūdz atgādināt saviem bērniem par drošības pasākumiem.
Ogrēniete raksta: "Ogrē, Jaunogres pusē, bieži pārvietojas kāds vīrietis bez pajumtes, kurš staigā ar daudziem maisiem. Vēlos brīdināt vecākus un aicināt būt īpaši uzmanīgiem!
Vakar vakarā notika ļoti nepatīkams un biedējošs incidents. Bērns kopā ar draugiem brauca mājās un, braucot garām šim vīrietim, virietis viniem ko rupju pateica . Uz jautājumu, ko viņi esot izdarījuši, vīrietis atbildēja: „Es tevi tūlīt nožņaugšu!”
Pēc tam viņš izvilka no maisa nazi un skrūvgriezi un sāka draudēt bērniem.
Bērni nekavējoties zvanīja policijai.
Lūdzu, parunājiet ar saviem bērniem un brīdiniet viņus neiesaistīties sarunās ar svešiniekiem, netuvoties šim cilvēkam un nepieciešamības gadījumā nekavējoties zvanīt 112.
Negribu nevienu biedēt, bet šāda situācija ir ļoti nopietna, un mūsu bērnu drošība ir pirmajā vietā!"
Komentāros daži cilvēki norāda, ka pēdējā laikā vairāk novēro kā bērni provocē un necieniski iztures pret bezpajumtniekiem, kas var pastiprināt agresīvu reakciju no attiecīgām personām.
Citi skaidro, ka ar šī vīrieša agresivitāti jau ir pazīstami un arī dzen brīdina citus iedzīvotājus.