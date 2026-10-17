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Sestdiena, 17. oktobris, 2026 13:40

Fantastiska iespēja topošajiem vecākiem - bezmaksas kursi Ogres rajona slimnīcā

Ogres rajona slimnīca/OgreNet
Fantastiska iespēja topošajiem vecākiem - bezmaksas kursi Ogres rajona slimnīcā
Foto: pexels.com
Sestdiena, 17. oktobris, 2026 13:40

Fantastiska iespēja topošajiem vecākiem - bezmaksas kursi Ogres rajona slimnīcā

Ogres rajona slimnīca/OgreNet

Ogres rajona slimnīca piedāvā bezmaksas kursu programmu topošajiem vecākiem. Nodarbības notiks šī gada novembrī.

Nodarbību cikls:

  • 4.11.2026 18.00-19.30 DZEMDĪBU PROCESS

Par emocionālo un fizisko gatavošanos dzemdībām. Dzemdību fizioloģija, pozas un elpošana dzemdībās, ļaušanās tām. Nodarbību vada Ilze Perceva sertificēta vecmāte.

  • 12.11.2026 18.00-19.30 DZEMDĪBU NORISE OGRES RAJONA SLIMNĪCĀ

Aktualitātes nodaļā, kārtība no iestāšanās līdz izraksta brīdim. Dzemdību nodaļas apskate, ekskursija. Saruna un diskusija ar vecmāti par dzemdību procesa norisi. Nodarbību vada Agneta Kolosjonoka, sertificēta vecmāte.

  • 16.11.2026 18.00-19.30 HANDLINGS

Nodarbība par pareizu jaundzimušā aprūpi ievērojot handling pamatprincipus, lai veicinātu dabisku fizisko un emocionālo bērna attīstību. Ja iespējams, ņem līdzi lelli, lai varētu praktiski apgūt un izmēģināt apgūtās prasmes. Nodarbību vada Inga Gaile, sertificēta fizioterapeite.

  • 26.11.2026 18.00-19.30 JAUNDZIMUŠĀ APRŪPE PIRMAJĀS DZĪVES STUNDĀS DIENĀS

Agrīnais pēcdzemdību periods jaunajai māmiņai. Ko ņemt vērā un kad griezties pēc palīdzības, kādas apskates un procedūras sagaida, atrodoties slimnīcā. Zīdīšanas pamatprincipi. Nodarbību vada sertificēta vecmāte Elīna Guseva.

Apmeklējot ne mazāk kā trīs nodarbības, bonusā dzemdētājai tiek piešķirta viena diennakts ģimenes komforta palāta Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā vai relaksācija dzemdību baseinā (bez maksas).

Kursu norise:

Miera iela 2, Ogre. Ārstu māja, 1.stāvs (ieeja no sētas puses).

Pieraksts:

Vietu skaits ir ierobežots!

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