Ogres slimnīca šobrīd darbojas kā 3. līmeņa slimnīca ar 90 stacionāra gultām un nodrošina visus obligātos ārstniecības profilus. Slimnīca ir viena no tām ārstniecības iestādēm, kur pēdējos gados novērojams pacientu skaita pieaugums.
Runājot par 2026. gada finansējumu, veselības ministrs uzsvēra, ka izmaiņas līgumos par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu izriet no kopējā veselības aprūpes budžeta iespējām. Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem pieejamais finansējums jānovirza visām ārstniecības iestādēm vienlīdzīgi un caurspīdīgi. Tādēļ 2026. gadā stacionāro pakalpojumu tarifam tiks piemērots vienots koeficients 0,95, kas paredz vienādu un taisnīgu finansējuma samazinājumu visām slimnīcām.
Nacionālais veselības dienests (NVD) ir piedāvājis palielināt ambulatoro pakalpojumu apjoma finansējumu, tomēr Ogres slimnīca šobrīd neredz iespējas šo piedāvājumu pilnībā īstenot. Vienlaikus NVD uzsvēra, ka turpinās vērtēt faktiskos slimnīcas darbības datus, un tikšanās laikā tika panākta vienošanās, ka NVD sagatavos priekšlikumu par iespējamu papildu finansējuma piešķiršanu jau šī gada otrajā pusē.
Veselības ministrija atzinīgi novērtēja slimnīcas ieguldījumus infrastruktūras attīstībā pēdējā gada laikā, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas efektīvo darbu, kā arī dzemdniecības profila kvalitātes stiprināšanu. Tāpat tika pārrunāta līdzšinējā veiksmīgā sadarbība ar klīniskajām universitātes slimnīcām un pediatrijas profila tālākās attīstības iespējas.
Diskutējot par slimnīcu tīkla attīstību un pāreju uz trīs līmeņu slimnīcu modeli, Veselības ministrija pauda redzējumu par Ogres slimnīcas līmeņa iespējamu pārskatīšanu. Vienlaikus tika uzsvērts, ka slimnīcu tīkla ilgtspējas nodrošināšanai būtiska nozīme ir vienotiem kvalitātes rādītājiem. Ministrija aicināja slimnīcas vadību tuvākajā laikā iepazīstināt ar savu attīstības vīziju un iespējām paplašināt un uzlabot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu.