Transportlīdzekļi paredzēti Ternopiļas, Čerņihivas un Zaporižjas reģionu militārajām vienībām, kas veic kaujas uzdevumus un nodrošina valsts aizsardzību.
Līdzekļus transporta iegādei un nogādāšanai Ukrainā ziedoja gan Ogres novada, gan citu Latvijas vietu iedzīvotāji. Lai oficiāli nodotu palīdzību, Ternopiļā ieradās 25 cilvēku delegācija no Ogres novada, kuru vadīja bijušais novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
Ternopiļas apgabala militārās administrācijas vadītājs Tarass Pastuhs pateicās Latvijas sabiedrībai par ilgstošo atbalstu Ukrainai.
"No sirds pateicos latviešu tautai un jo īpaši Ogres novadam par pastāvīgu palīdzību Ukrainai. Mēs jūtam atbalstu gan valsts līmenī, gan no kopienām, gan no vienkāršajiem cilvēkiem. Šāda palīdzība ir ārkārtīgi svarīga mūsu militārajiem spēkiem. Īpaši vērtīgi, ka mūsu draugi nebaidās ierasties Ukrainā arī kara laikā. Esmu pārliecināts, ka kopā mēs uzvarēsim šajā cīņā,” norādīja Pastuhs.
Savukārt Egils Helmanis uzsvēra, ka Ukrainas atbalstīšanā iesaistījušies cilvēki no visas Latvijas.
“Cilvēki jūt nepieciešamību palīdzēt Ukrainai. Mēs saprotam, ka Ukrainas karavīri aizsargā ne tikai savu valsti, bet arī Latvijas un visas Eiropas drošību. Mēs atbalstām Ukrainu kopš 2014. gada un katru gadu vairākas reizes pārvedam transportu un nepieciešamo palīdzību," sacīja Helmanis.
Pēc viņa teiktā, Latvijas brīvprātīgie Ukrainai līdz šim nogādājuši jau aptuveni 380 transportlīdzekļus.
Viena no automašīnām nodota Ukrainas Trešās atsevišķās triecienbrigādes psiholoģiskā atbalsta dienestam. Brigādes kaujas stresa kontroles virsnieks - psihologs ar segvārdu “Zālamans” norādīja, ka tas ir pirmais transportlīdzeklis, kas īpaši paredzēts dienesta psihologu vajadzībām.
“Tagad varēsim būt mobilāki un sniegt palīdzību lielākam skaitam karavīru. Frontē transportlīdzekļu nekad nevar būt par daudz,” viņš atzina.
Transportlīdzekļu nodošana ir vēl viens apliecinājums Latvijas un Ukrainas ciešajai sadarbībai un būtisks ieguldījums Ukrainas aizstāvju atbalstā, uzsvērts adminsitrācijas ierakstā.
