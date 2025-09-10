FOTO: Militāri patriotiskajā pārgājienā piedalās vairāk nekā tūkstotis Ogres novada skolu jauniešu

Pārgājienā pārsvarā piedalījās 7., 8. un 10. klašu skolēni no Ikšķiles vidusskolas, Tīnūžu sākumskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogres Kalna pamatskolas, Ogres Centra pamatskolas, Jaunogres pamatskolas, Ogresgala pamatskolas, Madlienas vidusskolas, Taurupes pamatskolas, Birzgales pamatskolas, Lielvārdes pamatskolas, Ķeguma pamatskolas, Suntažu pamatskolas, Ķeipenes pamatskolas un Lēdmanes pamatskolas.
Visvairāk aktivitāšu jauniešiem nodrošināja Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona pārstāvji, demonstrējot zemessardzes militāro tehniku, ieročus, individuālo ekipējumu u.c. Interesenti uz sauszemes varēja iepazīties arī ar jauno amfībiju. Savukārt LBS Gaisa spēki īsi pirms un pēc 13.00 pasākuma vietā noorganizēja pārlidojumus. Savu tematisko artavu sniedza arī Militārā policija, VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļa, Ogres novada pašvaldības policija, Jaunsardze, Skautu un gaidu vienība, Latvijas pludmales glābēju asociācija, biedrība “Izdzīvošanas skola”, Latvijas Kara muzejs, Ogres novada Tūrisma informācijas centrs un Ogres novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes komanda.
Uzrunājot pārgājiena dalībniekus, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja novēlēja: “Izbaudīsim šo brīnišķīgo dienu ar fantastiskajiem laika apstākļiem un paņemsim katrs sev kaut ko, ko pievienot savam patriotismam. Es ceru, ka katrs no šīs dienas paņems kaut ko, ko atcerēties uz visu atlikušo mūžu.”
Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona komandieris, pulkvežleitnants Pēteris Plečkens aicināja ik reizi, kad satiekam cilvēku formā – karavīru, policistu, ugunsdzēsēju vai robežsargu – pateikt viņam: “Paldies par to, ko tu dari!” Savukārt Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona kapelāns, vecākais zemessargs Ingus Dāboliņš aicināja godam pildīt mums uzticētos uzdevumus, tāpat kā Mazās Juglas kaujas karavīri izpildīja savējo.
Militāri patriotiskā pārgājiena aktivitātēs visvairāk punktu sakrāja Ogres Valsts ģimnāzijas 10. b, Ogres Valsts ģimnāzijas 10. g un Ogres Valsts ģimnāzijas 10. i klase, attiecīgi ar 125; 114 un 94 punktiem iegūstot 1., 2. un 3. vietu. Balvā katrai no uzvarējušajām klasēm tika pa gardam kliņģerim. Bet katrs pārgājiena dalībnieks izsalkumu varēja remdēt ar gardu un sātīgu karavīru azaidu – Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona pavāru vārītu griķu biezputru.
Šo pārgājienu dabas parkā "Ogres Zilie kalni" pie Dubkalnu ūdenskrātuves jau tradicionāli organizē Ogres novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldības aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" un biedrība "Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola".
Mazliet par vēsturisko kauju. Mazās Juglas kauja uzskatāma par otru lielāko latviešu strēlnieku varonības apliecinājumu pēc Ziemassvētku kaujām. Tas ir viens no varonīgākajiem un reizē traģiskākajiem notikumiem Latvijas vēsturē. 1917. gada 1. septembrī Austrumu frontes Daugavas sektorā sākās lielākā vācu ofensīva triju kara gadu laikā ar mērķi ielenkt un iznīcināt Krievijas 12. armiju, kas aizsargāja Rīgu, un ieņemt pilsētu. Uzbrukums sākās tagadējā Salaspils un Ogres novada teritorijā, kur aizsardzības pozīcijas bija ieņēmuši latviešu strēlnieku pulki. 26 stundu laikā cīņā pret vāciešiem savu dzīvību atdeva vairāk nekā puse no 5. Zemgales pulka strēlniekiem un 80 procentu pulka virsnieku.