Ukraiņu viesi pārstāvēja vairākus Zaporižjas pilsētas attīstības virzienus – izglītību, kara veterānu veselības aprūpi un sociālo aizsardzību, kultūru, tūrismu un pilsētas pārvaldi kopumā. Vizītes laikā delegācija tikās ar Ogres novada pašvaldības vadību, iepazīstinot tikšanās dalībniekus ar esošo situāciju Zaporižjā, būtiskajām tendencēm dažādās nozarēs un pašvaldības darbu kara apstākļos, kā arī gūstot informāciju par Ogres novada būtiskākajām iezīmēm. Viesi apmeklēja vairākas pašvaldības iestādes – Ogres Centrālo bibliotēku, Ogres Valsts ģimnāziju un Ogres Vēstures un mākslas muzeju, izstaigāja Ziemassvētku rotā saposto pilsētas centru un Neatkarības laukumu. Delegācija iepazinās ar šķeldas katlu mājas darbību Rietumu ielā 1, Ogrē, un piedalījās izglītojošā ekskursijā poligonā “Getliņi”, kur guva priekšstatu par atkritumu apsaimniekošanu, enerģijas ražošanu un vides aizsardzību. Viesi devās arī uz Taurupi, kur apskatīja atjaunotajā Taurupes muižas klētī izvietotās ekspozīcijas, vienlaikus uzzinot vairāk arī par dzīvi novada pagastos.
Zaporižjas pārstāvji atzinīgi novērtēja vizītes laikā gūtās zināšanas un pieredzi. Tika pārrunātas arī iespējas turpmākās sadarbības veidošanai, it īpaši civilās aizsardzības jomā, un atbalsta sniegšanai Zaporižjas pilsētas pašvaldībai un tās iedzīvotājiem.
Ogres novads atbalstu Ukrainai sniedz jau kopš 2015. gada, un pēc 2022. gada 24. februārī uzsāktā Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Ogres novada pašvaldības vadība kopā ar novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem, iestādēm un biedrībām pastāvīgi organizē palīdzības sūtījumus kara skartajai valstij.