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Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 16:18

FOTO: Ogres policija izbrauks ielās ar jaunām un "gudrām" automašīnām

OgreNet
FOTO: Ogres policija izbrauks ielās ar jaunām un "gudrām" automašīnām
Foto: Ogres novada pašvaldība
Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 16:18

FOTO: Ogres policija izbrauks ielās ar jaunām un "gudrām" automašīnām

OgreNet

Ogres novada pašvaldības policijas rīcībā nonākušas četras jaunas dienesta automašīnas, kas jau ir gatavas darbam, informē Ogres novada pašvaldībā.

Transportlīdzekļi aprīkoti ar mūsdienīgu aprīkojumu, tostarp videosistēmām un piekļuvi darbam nepieciešamajām datubāzēm, turklāt videoaprīkojumu būs iespējams izmantot arī satiksmes uzraudzībai un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu profilaksei. 

Jaunās automašīnas izceļas arī ar atjaunotu trafarējumu, kas uzlabo policijas atpazīstamību un veido mūsdienīgu dienesta vizuālo tēlu, stāsta pašvaldībā.

"Pašvaldības policijā darbs pie attīstības notiek nepārtraukti – tiek ieviestas arī jaunas tehnoloģijas gan videonovērošanā, gan digitālajos risinājumos, lai uzlabotu darba efektivitāti un rūpētos par iedzīvotāju drošību," uzsver Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Aigars Garkalns.

FOTO: Ogres policija izbrauks ielās ar jaunām un &quot;gudrām&quot; automašīnām
FOTO: Ogres policija izbrauks ielās ar jaunām un &quot;gudrām&quot; automašīnām
FOTO: Ogres policija izbrauks ielās ar jaunām un &quot;gudrām&quot; automašīnām
FOTO: Ogres policija izbrauks ielās ar jaunām un &quot;gudrām&quot; automašīnām
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