Transportlīdzekļi aprīkoti ar mūsdienīgu aprīkojumu, tostarp videosistēmām un piekļuvi darbam nepieciešamajām datubāzēm, turklāt videoaprīkojumu būs iespējams izmantot arī satiksmes uzraudzībai un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu profilaksei.
Jaunās automašīnas izceļas arī ar atjaunotu trafarējumu, kas uzlabo policijas atpazīstamību un veido mūsdienīgu dienesta vizuālo tēlu, stāsta pašvaldībā.
"Pašvaldības policijā darbs pie attīstības notiek nepārtraukti – tiek ieviestas arī jaunas tehnoloģijas gan videonovērošanā, gan digitālajos risinājumos, lai uzlabotu darba efektivitāti un rūpētos par iedzīvotāju drošību," uzsver Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Aigars Garkalns.