Apmeklētāji tikās ar Gaisa spēku komandieri pulkvedi Viesturu Masuli, kā arī ar apmācību instruktoriem, kuri iepazīstināja ar ikdienas pienākumiem, apmācību procesu un dienesta prasībām.
Gaisa spēku pārstāvji uzsver, ka ģimenes atbalstam ir būtiska nozīme jauniesaucamo motivācijā un izaugsmē dienesta laikā. Vecāku uzticība un klātbūtne stiprina jauniešu pārliecību un palīdz veiksmīgāk pielāgoties militārajai videi.
Pasākuma noslēgumā dalībnieki tika aicināti uz gaidāmo zvēresta došanas ceremoniju, kas būs nākamais nozīmīgais solis jauniesaucamo dienestā.