Piektdiena, 13. februāris, 2026 14:31

Foto: Vecāki tuvplānā iepazīst Valsts aizsardzības dienestu Lielvārdē

Foto: Vecāki tuvplānā iepazīst Valsts aizsardzības dienestu Lielvārdē
Foto: Facebook/gaisa speki
Šonedēļ Militārajā bāzē Lielvārdē norisinājusies Vecāku diena Valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kuri dienestu pilda Gaisa spēkos. Pasākuma laikā jauniesaucamo vecākiem bija iespēja iepazīt dienesta vidi, apskatīt infrastruktūru un klātienē redzēt, kādos apstākļos viņu bērni pavada 11 mēnešus ilgo dienestu.

Apmeklētāji tikās ar Gaisa spēku komandieri pulkvedi Viesturu Masuli, kā arī ar apmācību instruktoriem, kuri iepazīstināja ar ikdienas pienākumiem, apmācību procesu un dienesta prasībām.

Gaisa spēku pārstāvji uzsver, ka ģimenes atbalstam ir būtiska nozīme jauniesaucamo motivācijā un izaugsmē dienesta laikā. Vecāku uzticība un klātbūtne stiprina jauniešu pārliecību un palīdz veiksmīgāk pielāgoties militārajai videi.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki tika aicināti uz gaidāmo zvēresta došanas ceremoniju, kas būs nākamais nozīmīgais solis jauniesaucamo dienestā.

Foto: Vecāki tuvplānā iepazīst Valsts aizsardzības dienestu Lielvārdē
