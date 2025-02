Gada ienākumu deklarācija – kā atgūt pārmaksātos nodokļus? OgreNet

Tuvojas 1. marts, kad katrs ekonomiski aktīvs Latvijas iedzīvotājs var iesniegt gada ienākumu deklarāciju un saņemt atpakaļ pārmaksātos nodokļus. Ne visiem cilvēkiem deklarācijas iesniegšana ir obligāta.

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu var sākt iesniegt no nākamā gada 1. marta.Ja gada ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti, tas jāizdara no 1. marta līdz 1. jūnijam. Ja gada ienākumi pārsniedz 78 100 eiro, deklarācija jāiesniedz no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.