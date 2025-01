Gada pirmajā dienā pieķerti desmit dzēruši un divi narkotikas lietojuši šoferi

Par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi un septiņi kriminālprocesi. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu reibumā sākti divi kriminālprocesi.

Krimināllikums paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.

Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, tad no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 39 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas trīs personas. Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 284 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 126 par ātruma pārsniegšanu.