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Piektdiena, 09.10.2026 20:31
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Piektdiena, 9. oktobris, 2026 14:40

Gaidāmajā vakarā un naktī gaidāms vētrains laiks. Kur pūtīs visstiprāk?

OgreNet / Leta
Gaidāmajā vakarā un naktī gaidāms vētrains laiks. Kur pūtīs visstiprāk?
Ilustratīvs attēls: unsplash.com
Piektdiena, 9. oktobris, 2026 14:40

Gaidāmajā vakarā un naktī gaidāms vētrains laiks. Kur pūtīs visstiprāk?

OgreNet / Leta

Piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu Latvijā plosīsies rietumu vējš, rīta pusē tas pierims, prognozē sinoptiķi. Valsts lielākajā daļā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 18-23 metriem sekundē, Vidzemes piekrastē iespējamas brāzmas līdz 26 metriem sekundē. Piektdienas vakarā vēl nedaudz stiprāks vējš saglabāsies Kurzemes rietumu piekrastē, kur tas sāks rimt pirms pusnakts.

Tuvākajā diennaktī debesis brīžiem skaidrosies, palaikam līs, vietām gaidāms stiprs lietus.

Sestdien no rīta līdz vakaram pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē tas brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 metriem sekundē.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +5..+9 grādi, dažviet piekrastē - līdz +12 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +9..+15 grādiem.

Rīgā pēc vētraina piektdienas vakara vējš pamazām kļūs vājāks, sestdien no rīta un dienā pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Brīžiem debesis skaidrosies un brīžiem līs. Gaisa temperatūra no rīta pazemināsies līdz +7 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +12 grādiem.

Galvaspilsētā no plkst. 19 piektdienas vakarā līdz trijiem naktī būs spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenā līmeņa brīdinājums, citviet valstī tas būs spēkā līdz sešiem rītā, savukārt Kurzemes rietumu piekrastē līdz plkst. 23 piektdienas vakarā spēkā oranžais vētras brīdinājums.

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