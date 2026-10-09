Gaidāmajā vakarā un naktī gaidāms vētrains laiks. Kur pūtīs visstiprāk?

Tuvākajā diennaktī debesis brīžiem skaidrosies, palaikam līs, vietām gaidāms stiprs lietus.
Sestdien no rīta līdz vakaram pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē tas brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 metriem sekundē.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +5..+9 grādi, dažviet piekrastē - līdz +12 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +9..+15 grādiem.
Rīgā pēc vētraina piektdienas vakara vējš pamazām kļūs vājāks, sestdien no rīta un dienā pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Brīžiem debesis skaidrosies un brīžiem līs. Gaisa temperatūra no rīta pazemināsies līdz +7 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +12 grādiem.
Galvaspilsētā no plkst. 19 piektdienas vakarā līdz trijiem naktī būs spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenā līmeņa brīdinājums, citviet valstī tas būs spēkā līdz sešiem rītā, savukārt Kurzemes rietumu piekrastē līdz plkst. 23 piektdienas vakarā spēkā oranžais vētras brīdinājums.